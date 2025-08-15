Самолет с Путиным приземлился в Анкоридже

Воздушное судно с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на борту совершило посадку в аэропорту города Анкориджа. Информация об этом была получена от сервиса мониторинга полётов FlightRadar24.

За полётом российского лидера наблюдали более четырёхсот тысяч пользователей интернета.

В Сети появилось видео посадки самолета в Анкоридже.

Фото: [ соцсети ]

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

