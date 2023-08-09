Европейский союз введет санкции против мятежников Нигера

Страны Европейского союза намерены ввести санкции против мятежников Нигера, сообщило в среду, 9 августа, агентство Reuters со ссылкой на источники в Европе.

«Следующим шагом будут санкции против отдельных членов хунты», – сказал собеседник агентства.

Reuters отметил, что вопрос с введением санкций в Евросоюзе подняли в среду. Ограничения будут основаны на «подрыве демократии», подчеркивает агентство. Критерии обсудят позже.

26 июля солдаты Национальной гвардии Нигера заблокировали в президентском дворце лидера Мохамеда Базума. Причиной военного мятежа СМИ называют намерение президента отправить в отставку командующего нацгвардией Омара Тчиане.

Позже мятежники выступили в эфире национального телевидения, где заявили о закрытии границ и введении военного положения. Также мятежники предостерегли другие страны от вмешательства во внутренние дела Нигера.

Позже Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовало от мятежников восстановить Базума в должности. В противном случае Нигер ждет военная интервенция. ЭКОВАС отводил срок до воскресенья, 6 августа. Но он истек, а представители сообщества отложили меры по вторжению в Нигер.