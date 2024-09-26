Евросоюз не дал Украине общего разрешения на нанесение ударов по РФ

Этот вопрос касается использования дальнобойного вооружения и находится в юрисдикции стран-членов Европейского союза, как пояснил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщило издание «Лента.ру».

Еврокомиссия не имеет полномочий для предоставления каких-либо рекомендаций или единого одобрения по этому вопросу.

«Решение о применении оружия, предоставленного отдельными государствами ЕС, находится исключительно в компетенции каждого отдельного члена союза», — добавил он.

Таким образом, каждая страна будет самостоятельно решать, как поступить с поставленным вооружением и допустимо ли его использование для ударов по территории России.

Ранее сообщалось, что в США отложили рассмотрение вопроса по ударам вглубь России из-за предупреждения Путина.