Евросоюз не дал Украине общего разрешения на нанесение ударов по РФ
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Этот вопрос касается использования дальнобойного вооружения и находится в юрисдикции стран-членов Европейского союза, как пояснил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщило издание «Лента.ру».
Еврокомиссия не имеет полномочий для предоставления каких-либо рекомендаций или единого одобрения по этому вопросу.
«Решение о применении оружия, предоставленного отдельными государствами ЕС, находится исключительно в компетенции каждого отдельного члена союза», — добавил он.
Таким образом, каждая страна будет самостоятельно решать, как поступить с поставленным вооружением и допустимо ли его использование для ударов по территории России.
Ранее сообщалось, что в США отложили рассмотрение вопроса по ударам вглубь России из-за предупреждения Путина.