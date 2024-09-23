В США отложили рассмотрение вопроса по ударам вглубь России из-за предупреждения Путина

Об этом в беседе с Инфо24 рассказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что применение западных ракет против России вряд ли поможет Украине в конфликте.

По словам Сабрины Сингх, Вашингтон придерживается политики, которая не позволяет Киеву использовать полученное вооружение для ударов вглубь российской территории. Однако, там поддерживают право Украины на них.

Андрей Кошкин подчеркнул, что представители Соединенных Штатов осторожно подходят к этому и неоднозначно комментируют позицию Вашингтона, снимая с себя ответственность за последствия.

По мнению эксперта, предупреждение Владимира Путина о серьезных ответных мерах в случае ударов по российской земле также заставляет отложить рассмотрение данного вопроса.

Накануне в Белом доме заявили, что Байден не разрешал Украине удары вглубь РФ оружием США.