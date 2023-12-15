Евросоюз не сумел утвердить выделение помощи Украине на последующие четыре года

Одним из самых важнейших дел, которые были должны быть выполнены на саммите – это одобрение выделения Киеву 50 миллиардов евро на протяжении 2024-2027 годов. Но этот пункт так и не был выполнен, об этом заявил Шарль Мишель, руководитель Европейского совета.

«Там все составляющие поддержки Украины, фонд солидарности, оборона. Мы вернемся к этой теме в январе, и я уверен, мы достигнем консенсуса», - выразил он надежду.

Его слова привело ТАСС. Помимо этого, сообщил Мишель, Евросоюзом было принято решение о начале переговоров с Молдавией и Украиной. Им дана возможность обсудить вступление в это политическое объединение. Это еще должна одобрить Швеция, которая из-за особенностей своего законодательства не смогла сделать этого прямо на полях саммита. Данный шаг необходимо одобрить ее парламенту.