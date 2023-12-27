Решимость Запада помогать Украине постепенно истощается, поэтому Киев в следующем году ожидают очень темные времена. Это очень радует российского президента.

Австралийский журнал считает, что судьба украинского конфликта будет окончательно решаться в Соединенных Штатах. Если в них раньше считали, что победу надо одержать любой ценой, то теперь такая уверенность пропала. Российский лидер может быть доволен, он по праву смеется последним в этом конфликте.

«У Путина есть причины для того, чтобы расплыться в своей улыбке Чеширского кота», - указали в статье журналисты.

Они добавили, что после прекращения активной поддержки, украинская армия ограничивается ударами беспилотников по объектам в российских регионах. Это выглядит как шаг к заморозке конфликта.