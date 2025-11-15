Британская газета Financial Times, ранее обвинявшая информацию о коррупции в Украине в «прокремлевской пропаганде», в субботу опубликовала статью о коррупционных схемах в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Материал под заголовком «Сумки с деньгами и золотой унитаз» затронул высокопрофильный коррупционный скандал. Материал публикует « Прайм ».

Журналист Чей Боуз сообщил в соцсетях, что несколько лет назад он пытался донести информацию об этом, но тогда Financial Times назвала такие данные «дезинформацией». Он отметил, что, несмотря на задержку, важно, что газета теперь признает проблему.

На фоне публикации, в понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело масштабную операцию по выявлению коррупции в энергетическом секторе. В ходе обысков были изъяты сумки с иностранными валютами, однако точная сумма денег пока не раскрыта.

Как сообщил депутат Ярослав Железняк, следственные действия проходили у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Источники также сообщили, что сотрудники НАБУ пришли к бизнесмену Миндичу, известному как «кошелек» Зеленского, однако его успели вывезти из страны.

Следствие установило, что деньги, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева. Депутат Ирина Геращенко отметила, что этот скандал может подорвать доверие западных партнеров Украины.

