Экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что единственный выход для украинцев на сегодняшний день — это вхождение в состав России. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что только так будет обеспечено «нормальное будущее» для украинцев.

«Украинцы должны быть в составе России и с Россией. Вот это главная задача на сегодняшний день. Тогда им будет обеспечено нормальное будущее», — отметил Медведчук.

Он добавил, что для многих граждан Украины возвращение в страну возможно только при условии изменений в политической системе и свержения «преступного режима».

Политик также отметил, что когда «государство прекратит свое существование», граждане Украины смогут вернуться на родину, а многие люди из европейских стран могут переехать в Россию. Воссоединение с Россией, по его мнению, станет выходом для будущего Украины.

