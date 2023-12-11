Financial Times: выбранная Зеленским «стратегия оптимизма» перестала работать

Владимир Зеленский с самого начала выбрал коммуникационную стратегию, направленную на поддержание оптимизма на Украине и у зарубежных партнеров, отмечает Financial Times. Но поскольку реальных успехов нет, это создает раскол между администрацией президента и военным руководством.

В украинских государственных СМИ замалчиваются собственные потери и не сообщается об успешных российских ударах.

Как отмечает руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь, такая стратегия поначалу работает, но теперь все больше запутывает и население страны, и военных, и западных партнеров, поскольку на лицо несоответствие ее реальному положению дел.

По ее словам, руководству страны пора перестать бояться говорить правду, чтобы общество не строило воздушные замки.

Кроме того, в отсутствие успехов на фронте неуместный оптимизм начинает раздражать и союзников Украины, которые не хотят выделять средства «мечтателю» Зеленскому.