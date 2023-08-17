Финляндия и Эстония помогли российским самолетам обойти угрозу

Российские самолеты пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии по разрешению властей этих государств, сообщила в четверг, 17 августа, Росавиация.

По данным ведомства, над странами пролетели три самолета российских авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и Nordwind Airlines. На такие шаги перевозчикам пришлось пойти из-за ухудшения погодных условий и грозы.

«Аэронавигационные службы указанных государств во взаимодействии с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов», – отмечается в заявлении Росавиации.

Росавиация поблагодарила коллег из Финляндии и Эстонии за содействие.

Ранее СМИ сообщили, что самолет турецкой авиакомпании BBN Airlines пересек закрытое воздушное пространство над Украиной. Airbus A320-200 следовал из Ослов в Анталью. Перевозчик сообщил, что эта мера стала вынужденной из-за погодных условий. В авиакомпании пообещали в следующий раз избегать подобных решений.

16 августа Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении российской авиакомпании Red Wings из-за создания угрозы опасности пассажирам самолета. По версии следствия, в одном из задержанных воздушных суден перевозчика отсутствовали условия для безопасного нахождения внутри него. Отмечалось, что в салоне была повышена температура из-за не функционирования системы кондиционирования.