Финляндия начала компенсировать жителям изъятие земель для укрепления границы

Правительство Финляндии выплатило первые компенсации гражданам, чьи частные владения были использованы для реализации проекта по сооружению инженерного барьера на границе с Российской Федерацией. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Пограничной охраны страны.

«Национальная земельная служба Финляндии приступила к расчету компенсации примерно тысяче землевладельцев. <...> Пограничная служба уже выплатила первые компенсации», — говорится в заявлении ведомства.

Как пояснили в Национальной земельной службе, собственникам будет предоставлена соразмерная денежная сумма за временное или постоянное изъятие территории. Основная часть выплат, согласно процедуре, будет перечислена после полного окончания всех строительных работ.

В Пограничной охране отметили, что возведение ограждающих конструкций ведётся строго в соответствии с утвержденным графиком. На сегодняшний день проект реализован почти наполовину: свыше 100 километров из запланированных уже приняты в эксплуатацию, а общая протяжённость установленных конструкций достигла 160 километров. Полное завершение строительства пограничного забора запланировано на конец 2024 года.

