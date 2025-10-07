Финляндия осталась за рамками благодарностей Зеленского за военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении не включил Финляндию в перечень государств, оказывающих военную поддержку Киеву. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на финское издание Iltalehti, это решение может быть связано с отказом Хельсинки от участия в программе военной помощи Украине, предложенной администрацией Дональда Трампа.

В августе текущего года министр обороны Финляндии Антти Хяккянен пояснил, что страна воздерживается от определенных форм поддержки, поскольку они предусматривают закупки вооружений исключительно у американских производителей. Финская сторона отдает приоритет проектам, которые одновременно укрепляют оборонный потенциал Украины и развивают национальную оборонную промышленность.

Ранее в своем телеграм-канале Зеленский выразил признательность Нидерландам, Германии, Канаде, Швеции, Дании, Норвегии, странам Балтии, Бельгии, Исландии и Люксембургу за поставки вооружений. Одновременно украинский лидер подверг критике некоторые европейские государства за недостаточное, по его мнению, участие в военной поддержке Киева.

До этого стало известно, что комментарий Меркель об Украине обострил германо-польские отношения.