Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о роли Польши и стран Прибалтики в начале специальной военной операции на Украине спровоцировало дипломатический инцидент между Берлином и Варшавой. Об этом со ссылкой на британское издание The Telegraph сообщает РИА Новости .

Как отмечается в материале, высказывание немецкого политика вызвало резкую реакцию в Польше. Бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Меркель в нанесении ущерба европейской безопасности из-за ее политики в отношении России.

Германо-польские отношения и до этого находились в напряженном состоянии из-за споров о безопасности границ на фоне миграционного кризиса. Польская сторона неоднократно выражала разочарование внешнеполитическим курсом Германии, который характеризуется как излишне мягкий по отношению к Москве.

Ранее в интервью Меркель заявила, что Польша и прибалтийские государства саботировали ее попытки урегулировать конфликт на Украине. Напоминание о признании экс-канцлером истинной цели Минских соглашений, которые, по ее словам, были предназначены для усиления Украины, усугубляет текущий дипломатический кризис.

