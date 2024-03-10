Фицо: Украину могут скоро принять в ЕС по политическим соображениям

Украина может оказаться в Евросоюзе по чисто политическим соображениям, а не по соображениям реально готовности страны европейским критериям, предположил на своей странице в соцсетях премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Глава словацкого правительства пожелал Украине войти в состав Евросоюза, но когда страна экономически будет к этому готова, чтобы не стать обузой для остальных членов объединения.

«Опасаюсь, что в отношении Украины будут превалировать чисто политические критерии, а не критерии действительной готовности страны», — сообщил премьер.

Сейчас же, как напомнил Фицо, на территории Украины присутствует слишком высокий уровень коррупции. Кроме того, как подчеркнул премьер Словакии, вопрос членства страны в ЕС не сдвинется с места до тех пор, пока продолжается украинский конфликт.

Ранее премьер Словакии Фицо заявил, что на парижской конференции по Украине ни слова не было о мире.