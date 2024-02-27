Премьер Словакии Фицо заявил, что на парижской конференции по Украине ни слова не было о мире

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на конференции, посвященной Украине в Париже, никто ни слова не произнес о мирном урегулировании конфликта. Об этом политик сообщил в своем видеообращении по итогам мероприятия.

Фицо также отметил, что некоторые западные политики даже выразили готовность отправить военных своих стран на Украину.

«Я могу прокомментировать атмосферу, которая была на этой встрече. Она была военной: любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась. Я был очень удивлен, что не было ни одного слова о каком-нибудь плане о мире или о какой-нибудь инициативе о мире», — сказал Фицо.

Он напомнил, что Словакия относится к странам, которые никогда бы не отправили своих солдат на Украину. Премьер также сообщил, что есть государства, которые обдумывают такую возможность.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на этом мероприятии, сообщил, что Париж не допустит победы России на Украине. Он также рассказал о создании специальной коалиции, целью которой являются удары вглубь России. Макрон отметил, что для этого страны Запада поставят Киеву оружие среднего и дальнего поражения.

Мы также сообщали, что слова Макрона прокомментировал сенатор от Крыма Сергей Цеков, который отметил, что такие заявления являются шагом к развязыванию мировой войны.

О словах Макрона также высказалась оппозиционной политик Мари Ле Пен, которая отметила, что французский президент не отдает отчет своим заявлениям.