Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своими консервативными взглядами на семейные ценности, резко раскритиковал исключение его партии Smer из Партии европейских социалистов, которая является частью ЕС. Политик предложил изменить название организации, чтобы оно лучше отражало ценности, которые она продвигает.

Фицо в опубликованной на своей странице соцсети, которая запрещена в РФ, видеозаписи рассказал о своем визите в фракцию социалистов в Брюсселе. Он предложил внести изменения в законодательство, чтобы улучшить условия жизни рабочих. В частности, он предложил предоставлять бесплатные обеды и транспорт, увеличить минимальную пенсию и заработную плату.

«За всех мне отвечал евродепутат из Нидерландов, который очень быстро и ясно объяснил: "Роберт, нам это совсем не интересно. Для нас ты станешь настоящим левым только тогда, когда возглавишь гей-парад* в Братиславе"», – поделился премьер Словакии.

Фицо отметил, что раз партия ЕС отошла от традиционных ценностей, которые были характерны для левых сил, то её следует переименовать в партию гомосексуалистов* и военных агрессоров.

«Главной причиной нашего исключения стала поправка к Конституции, которую мы приняли, о том, что существуют только два пола – мужчина и женщина, тогда как партия ЕС утверждает, что полов как минимум четыре», – сказал он.

Партия ЕС, по словам политика, готова была бы пойти на любые меры ради достижения своих целей, включая даже заключение брака между кошками.

* ЛГБТ-движение признано экстремистским на территории России