«Вернут 7% от налогов»: Соцфонд объяснил, как работающие родители с двумя детьми получат новую выплату

С 1 июня 2026 года в России заработает новая мера поддержки: работающие родители, у которых двое и более детей, смогут вернуть 7% от уплаченного НДФЛ за прошлый год. Заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и области Алексей Путин объяснил, кому повезет и как рассчитают сумму. Об этом сообщает REGIONS .

Речь идет о ежегодной выплате, которая по сути является возвратом части налога на доходы физических лиц. Если стандартная ставка — 13%, то для таких семей государство фактически снижает ее до 6%, а разницу (7%) возвращает. Один раз в год. За прошлый налоговый период.

Главное условие — официальное трудоустройство и уплата взносов. То есть «белая» зарплата. ИП и самозанятые, увы, не получат. Также важен среднедушевой доход семьи: он не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. В Москве это ₽25 342, в Подмосковье — ₽20 286. Считают все доходы за полный 2025 год: зарплаты, премии, алименты, пенсии, даже авторские гонорары. Имущественные критерии — те же, что и для единого пособия.

Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Соцфонда. Решение выносят за 10–30 дней. Деньги перечислят в течение пяти рабочих дней после одобрения.

Ранее депутаты предложили новое пособие для неработающих родителей с детьми.