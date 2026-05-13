«Вернут налог»: работающие родители с двумя детьми получат новую выплату от Соцфонда

С 1 июня семьи с двумя и более детьми получат право на новую ежегодную выплату от государства. Заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Москве и Московской области Алексей Путин раскрыл главные условия. Деньги вернут из налогов. Об этом сообщает REGIONS .

Речь идет о «выплате работающим родителям двух и более детей». Суть проста: государство возвращает часть уплаченного НДФЛ. Вместо стандартных 13 процентов ставка для таких семей пересчитывается в 6 процентов, и разницу возвращают. Один раз в год. Причем не важно, в браке родители или в разводе. Если оба работают официально и платят налоги — каждый может получить свой возврат.

Главное условие — «белая» зарплата. Для ИП и самозанятых, увы, выплата не предусмотрена. Зато женщинам, которые проработали совсем немного и ушли в декрет, переживать не стоит: важен сам факт уплаты взносов до отпуска.

Доход семьи не должен превышать 1,5 кратной величины прожиточного минимума в регионе (в Москве — ₽25 342, в Подмосковье — ₽20 286). Учитывают все: зарплату, премии, алименты, проценты по вкладам. Но в отличие от единого пособия, доходы считают за прошлый год, а не за 12 месяцев перед обращением.

Прием заявлений — с 1 июня по 1 октября 2026 года. Подать можно через «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Соцфонда. Решение выносят за 10–30 дней. Перечислять деньги начнут в течение пяти рабочих дней после одобрения.

