Органика подождет: агроном назвала май самым трудозатратным месяцем для садоводов

Май, по признанию агронома Елизаветы Тихоновой, — самый трудозатратный месяц в годовом календаре садовода и огородника. Именно сейчас закладывается основа будущего урожая, и промедление может стоить всех ягод и плодов. Об этом сообщает радио Sputnik .

По ее словам, первая и главная задача — подготовка почвы: нужно хорошенько разрыхлить землю, которую перепахали или перекопали еще с осени. Но просто взрыхлить недостаточно. В мае критически важно подкормить все кустарники и многолетники, и причем именно минеральными удобрениями. Органика пока не работает — она включится только к июню, а ждать нельзя.

Эксперт уточнила, что сейчас многие растения уже отцвели, и у них стартует активное листообразование, а листья — это фабрика будущего плодоношения. Для наращивания зеленой массы растениям нужен азот, поэтому в ход идет нитрофоска, азофоска, селитра — все, что содержит этот элемент. Норма примерно 50 г на квадратный метр. И кормить надо практически всех: многолетники, кустарники, чеснок, лук, землянику, малину. Упустите момент — и растения не успеют сформировать листовой аппарат для полноценного урожая. Суть проста: май не терпит «потом», все важное делается сейчас или уже никогда.

Ранее садовод из Серпухова расписал дачные работы на майские по дням.