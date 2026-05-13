Страна переходит на инженерные рельсы: в Госдуме ждут роста популярности ЕГЭ по физике и информатике

В Госдуме ожидают, что в этом году поток выпускников, выбирающих для сдачи ЕГЭ физику и информатику, заметно вырастет. Член профильного комитета Ольга Пилипенко в беседе с радио Sputnik объясняет это масштабной профориентационной кампанией, которую развернули в стране для привлечения молодежи на инженерные и IT-специальности.

По ее словам, тем не менее есть и еще одно важное изменение, которое подстегивает интерес к точным наукам. С этого года будущие педагоги, поступающие на профильные направления, обязаны сдавать именно тот предмет, который собираются преподавать. То есть если абитуриент метит в учителя физики, ему придется сдать физику — прежнее универсальное обществознание больше не работает как дверь в педвузы.

Одновременно депутат прогнозирует снижение популярности экзамена по обществознанию. И на то есть железная причина: бюджетные и платные места на гуманитарных направлениях последовательно сокращают. Меньше мест — меньше желающих рисковать. А базовый набор для получения аттестата остается неизменным — русский язык и математика, куда без них. В итоге тренд очевиден: страна настойчиво переориентирует школьников с абстрактных гуманитарных наук на конкретное инженерное и педагогическое дело, где за плечами выпускника должны быть не просто общие представления, а реальные знания по физике и программированию.

Ранее сообщалось, что выпускникам Подмосковья, сдавшим два предмета на ЕГЭ на 100 баллов, выплатят по 100 тыс. рублей.