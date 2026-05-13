Цифровая гигиена: в Госдуме пояснили, почему нельзя публиковать геотеги и документы в соцсетях

Социальные сети давно перестали быть просто местом для общения — они стали цифровой кожей, через которую люди неосознанно выдают все самое личное. Пользователи охотно делятся фото, планами на поездки, номерами телефонов и даже документами, забывая, что интернет — это далеко не закрытый клуб друзей. Депутат Госдумы Антон Немкин предупреждает: иллюзия безопасного пространства обманчива. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, на самом деле любая опубликованная информация может в любой момент оказаться в руках мошенников, сталкеров или сборщиков персональных данных. И защита здесь только одна — осознанная цифровая гигиена, а не надежда на «авось».

Чем откровеннее пользователь, тем уязвимее его цифровой портрет. Фотографии из отпуска с геотегами, данные о семье, месте работы или учебы — все это идеальный конструктор для мошеннических схем и социальной инженерии. Немкин советует жестко настраивать приватность, ограничивать круг общения и никогда не публиковать личные сведения. Отдельное табу — снимки, по которым можно привязаться к текущему местоположению человека. Но это лишь половина дела. Вторая половина — техническая защита. Пароль «123456» или один и тот же ключ для всех сервисов — это приглашение злоумышленникам. Взломав один аккаунт, они тут же проверят эти же данные в почте, банке и соцсетях. Рецепт прост, но многими игнорируется: уникальные сложные пароли и двухфакторная аутентификация.

Парламентарий добавляет, что государство, школы и IT-компании обязаны усиливать просветительскую работу, особенно среди подростков и пожилых — самых уязвимых групп. Интернет сегодня — это не только безграничные возможности, но и зона повышенных рисков. И единственный способ не стать жертвой — перестать быть наивным пользователем и начать относиться к своим данным как к главному цифровому активу. Чем выше цифровая грамотность, тем сложнее мошенникам реализовывать свои схемы. Простая истина, которую почему-то все еще приходится повторять.

