FlightRadar24: Ту-214 с Путиным на борту вошел в воздушное пространство США

Ту-214, на борту которого находится сейчас президент России Владимир Путин, пересек границу воздушного пространства Соединённых Штатов, сообщает сервис мониторинга полетов FlightRadar24.

За бортом с российским лидером, что очень скоро должен сесть на Аляске в Анкоридже, наблюдают свыше 70 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.