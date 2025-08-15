FlightRadar: за полетом спецборта с Путиным прямо сейчас следят 25 тыс. человек

Президент Российской Федерации Владимир Путин покинул Магаданскую область и отправился с визитом на Аляску, сообщает агентство Bloomberg. Однако официальные представители России пока не подтвердили эту информацию.

В данный момент за полётом специального самолёта Российской Федерации, на борту которого находится российский лидер, наблюдают 25 тысяч человек, согласно информации, предоставленной FlightRadar.

Фото: [ FlightRadar ]

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

