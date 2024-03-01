Focus: Шольц маскирует свое недоверие к Украине и придумывает технические отговорки

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не доверяет правительству Зеленского и поэтому не поставляет ему дальнобойные ракеты. При этом немецкий лидер объясняет свой отказ некими техническими трудностями. Такое мнение выразил Фабиан Хоффманн, сотрудник Университета Осло, его точку зрения опубликовало издание Focus.

Ранее Олаф Шольц отказался передать ВСУ ракеты Taurus под предлогом того, что их должен обслуживать немецкий персонал. По этой причине украинцы не смогут использовать данный тип вооружений. Хоффманн напомнил, что такие ракеты вовсю идут на экспорт, и поставляются в разные страны. В частности, они стоят на вооружении армий Испании и Южной Кореи, и поэтому отговорка Шольца несостоятельна.

«Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине», - подчеркнул он.

Канцлер ФРГ считает, что если украинцам дать ракеты, то они начнут их использовать таким образом, что это не понравится Германии. В частности, будут наноситься удары по российской территории, что приведет к эскалации боевых действий.

Ранее появились сообщения, что Шольца заподозрили в намеренном разглашении секретных данных по поводу присутствия британских военных на украинской территории.