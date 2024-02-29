Шольца заподозрили в намеренном разглашении секретных данных о британцах на Украине

Канцлера Германии Олафа Шольца заподозрили в раскрытии секретных данных о британских военных, работающих на Украине. Подробности сообщает РИА Новости .

Во время ответа на вопрос о возможности отправки ракет Taurus в Киев немецкий канцлер заявил, что для этого придется привлечь военных Германии к участию в украинском конфликте, и тогда Германия, как и Британия, будет задействована в «войне».

В парламенте Великобритании отреагировали на высказывание Шольца, заявив, что он злоупотребил известными ему разведданными. В Британии посчитали, что канцлер попытался переключить внимание на английских военных, чтобы отвлечь от обсуждения нежелания Германии передать ракеты Украине.

Также на Западе посчитали, что высказывание Шольца поставило под угрозу представителей Англии на Украине.

Накануне Шольц опубликовал обращение, в котором заявил, что Германия не будет отправлять военных на Украину и участвовать в конфликте.