Суд рассмотрит иск о наличии у фон дер Ляйен иммунитета против обвинений в коррупции

6 января суд Льежа рассмотрит вопрос о наличии у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен юридического иммунитета. Об этом со ссылкой на бельгийского активиста Фредерика Бальдана сообщает ТАСС.

Ранее в адрес фон дер Ляйнен были выдвинуты обвинения в коррупции при закупках вакцин от коронавируса на сумму свыше €35 млрд. Сделка не была согласована со странами Евросоюза.

Бальдан утверждает, что фон дер Ляйен не имеет юридического иммунитета, так как превысила свои полномочия.

Адвокат Бальдана Диан Прота считает, что даже если суд примет сторону прокуратуры ЕС о наличии у фон дер Ляйен иммунитета в этом деле, то истцы будут через суд добиваться его отмены.

Ранее сообщалось о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен слегла с тяжелой формой пневмонии.