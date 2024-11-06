Fox: Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков — 211 против 232

Кандидат от демократов на пост президента США Камала Харрис значительно сократила разрыв в голосах выборщиков с республиканцем Дональдом Трампом, как спрогнозировал Fox News.

По данным прогнозов этого телеканала, действующая вице-президент обладает 211 голосами, в то время как ее соперник республиканец имеет 232 голоса выборщиков. Для того чтобы один из кандидатов одержал победу, ему необходимо набрать минимум 270 голосов.

Ранее сообщалось, что Трамп одержал победу над Камалой Харрис на выборах в штате Айдахо, завоевав четыре голоса выборщиков. В то же время Харрис выиграла в штате Вашингтон, получив 12 голосов выборщиков.