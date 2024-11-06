AP: Харрис побеждает в штате Вашингтон, Трамп лидирует в Айдахо

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу над Камалой Харрис, ее соперницей от Демократической партии, на выборах в штате Айдахо, завоевав четыре голоса выборщиков. В то же время Харрис выиграла в штате Вашингтон, получив 12 голосов выборщиков, как спрогнозировало Associated Press.

На данный момент агентство не предоставляет данные о процентном соотношении голосов избирателей.

Харрис опередила Трампа в штате Орегон, набрав 56% голосов против 41,4%. Этот штат не относится к числу ключевых, и его результаты не окажут серьезного влияния на итоги выборов. Однако Трамп добился успеха в колеблющемся штате Северная Каролина, который существенно влияет на результаты голосования, получив там 16 голосов выборщиков.

В США средства массовой информации традиционно объявляют предполагаемого победителя по мере поступления информации о ходе голосования. Такой подход позволяет оперативно информировать общественность о предварительных итогах на основе проверенных данных. Крупные медиакомпании используют независимых аналитиков и статистиков для работы с данными с участков и результатами опросов.

Ранее издание The New York Times дало прогноз, считая, что с 83%-ной вероятностью Трамп победит с 295 голосами выборщиков.