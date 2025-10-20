Fox News: в США спецслужбы обнаружили вышку с видом на место приземления самолета Трампа

В штате Флорида, рядом с аэропортом в Палм-Бич, Секретная служба США обнаружила охотничью вышку, откуда открывается великолепный вид на место посадки Air Force One — самолета, используемого для передвижения президента Дональда Трампа. Об этом передает телеканал Fox News.

ФБР активно разыскивает владельцев или организаторов вышки. Глава бюро Кэш Патель подтвердила, что пока не удалось установить личность ни одного из них.

«На месте происшествия людей обнаружено не было. С тех пор ФБР взяло расследование под свой контроль, привлекая ресурсы для сбора всех улик с места происшествия и используя наши возможности анализа данных с мобильных телефонов», – рассказала Патель.

Источник в правоохранительных органах сообщил в беседе с телеканалом, что, вероятно, вышка была установлена несколько месяцев назад или чуть меньше.

Напомним, что покушение на убийство президента США Дональда Трампа произошло 15 сентября 2024 года. Инцидент случился рядом с гольф-клубом политика в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по нападавшему. Мужчина попытался скрыться, но был задержан и арестован.