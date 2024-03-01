Французский эксперт Аллар заявил о зацикленности Запада на Украине

Мировому сообществу необходима новая архитектура безопасности. Ее выработка блокируется западными государствами, которые зациклились на украинском конфликте. Они даже не хотят обсуждать другие темы. Так считает генерал Жан-Клод Аллар, специалист по оборонной политике и безопасности французского Института международных и стратегических отношений. Его слова привели РИА Новости .

Эксперт прокомментировал заявление Владимира Путина о построении новой архитектуры мировой безопасности. Он согласился с тем, что это необходимо. Это даже является основополагающим вопросом. Но второй современной проблемой является конфликт на Украине. И вторая проблема пока не дает возможности приступить к решению первой.

«Сегодня Запад сфокусирован на конфликте на Украине, и это блокирует все дискуссии о новой международной архитектуре безопасности», - указал Аллар.

Запад не хочет даже начинать обсуждать мировую безопасность, чтобы не сдвинуть украинский конфликт на второй план. По этой причине России надо выдвинуть какие-то варианты решения своих претензий к Киеву, чтобы сдвинуть с мертвой точки диалог по остальным темам.

Ранее появилось сообщение, что Евроцентробанк вместе с Францией и Германией выразил опасения по поводу конфискации замороженных российских активов. Они сильно обеспокоены возможными ответными мерами со стороны РФ.