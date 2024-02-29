Bloomberg: ЕЦБ, Германия и Франция опасаются конфискации замороженных российских активов

Франция, ФРГ и ЕЦБ проявляют особенную осторожность в мерах по конфискации замороженных российских активов, так как боятся последствий со стороны России. Об этом заявили журналисты информационного агентства Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что страны и регулятор выражали свою обеспокоенность ответными мерами РФ, которые могут быть нацелены на европейские активы, находящиеся в государстве. Они также опасаются того, что изъятие активов может сказаться на финансовой стабильности и статусе евро в качестве резервной валюты.

Журналисты подчеркнули, что такое решение могло бы заставить другие государства отказаться от хранения своих средств в валютах Запада из-за опасения, что с их активами может произойти то же самое, что и с российскими.

Более того, глава французского Министерства финансов Брюно Ле Мэр заявил, что государства коллективного Запада на данный момент не имеют правовых оснований арестовывать активы РФ. Министр подчеркнул, что странам нужно больше времени на работу с этим вопросом.

Его коллега из ФРГ Кристиан Линднер, в свою очередь, заявлял, что Евросоюз занимается поисками юридически безопасного шага, который может быть реализован в краткие сроки. К примеру, ЕС предполагает использование активов РФ, как залога для получения денег через продажу облигаций, выпущенных Украиной. В то же время, данное решение также имеет юридические возражения, заключили журналисты.