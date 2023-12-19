Французский генерал Гомар указал на зависимость Украины от Запада

Экс-руководитель Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар заявил, что Украина полностью зависит от стран Запада. Таким мнением он поделился в эфире телеканала France 24 .

Гомар отметил, что Киев заблуждался насчет России. Бывший военнослужащий заявил, что Украина зря недооценивала Москву.

«Многие из них (украинцев. – Прим. ред.) верили в победу, когда началось контрнаступление. Возможно, я скажу по-английски, они пытались выдать желаемое за действительное, слишком позитивно смотрели на вещи», – сказал Гомар.

Генерал назвал конфликт между Россией и Украиной противостоянием страны с глубокой стратегией и страны, полностью зависящей от поставок западных «партнеров».

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент Владимир Путин главными целями назвал денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

С начала спецоперации страны Запада начали активно спонсировать и поддерживать Украину, поставляя на ее территорию оружие и боеприпасы, в том числе натовского образца. Путин ни раз заявлял, что такие шаги со стороны западных стран ничем хорошим для Украины не обернутся, а вся техника и вооружение будут является для ВС РФ законной целью.