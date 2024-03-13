Эммануэль Макрон уже второй раз за месяц отменяет свой визит на Украину. Это выглядит как публичная демонстрация страха, так считает глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Свое мнение он изложил на страницах социальной сети Х.

Политик заявил, что французский лидер объясняет очередной сдвиг поездки опасениями по части безопасности. На самом деле, все выглядит совсем неприглядно.

«La Tribune сообщила, что Макрон второй раз за месяц собирается отменить или перенести поездку в Киев «из-за опасений по поводу своей безопасности»! Крах его авторитета!», - указал он.

Он добавил, что в России смеются над испуганным Макроном, так как ни один глава государства до этого настолько не трясся за свою жизнь и уж точно не демонстрировал страх публично. Помимо этого Филиппо подверг критике слова главы МИД Франции о необходимости объединить усилия, чтобы направить войска на Украину.

До этого Филиппо признал, что однополярный мир уже подошел к концу. Старый миропорядок разрушен из-за того, что страны БРИКС набирают все больший политический и экономический вес, постепенно вытесняя представителей Запада с мировой арены.