Запад все больше уступает дорогу странам из объединения БРИКС, хотя и не желает это признавать. Традиционный мировой расклад больше недействителен, так считает Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты».

Он напомнил, что страны БРИКС в прошлом году своим общим ВВП превысили ВВП государств из G7. Сам Запад предпочитает об этом помалкивать.

«Запад не хочет говорить об этом, что настал другой мир, более сбалансированный. Однополярный мир американского империализма закончился», - указал он.

Страны из БРИКС ведут более сбалансированную международную политику, постепенно перехватывая лидирующие позиции, инициативу и влияние у крупных европейских государств. Но западные страны предпочитают об этом умалчивать, чтобы не заводить разговор об изменении мировой архитектуры безопасности.

Ранее Филиппо обвинил главу Урсулу фон дер Ляйен в удовлетворении своих личных амбиций. Она и так чувствует себя королевой Европы, а теперь решила стать главнокомандующей всеми европейскими войсками. Именно в этом цель введения новой оборонной стратегии у ЕС.