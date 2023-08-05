Уровень поддержки финансирования и поставок вооружения Украине гражданами Соединенных Штатов значительно упал. На это указал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих социальных сетях .

В своем посте он привел статистику телеканала CNN. Согласно их опросу, большая часть граждан Штатов (55%) уже против какой-либо помощи Киеву.

Филиппо задается вопросом: собираются ли теперь Соединенные Штаты выбросить свою марионетку?

Согласно опросу CNN, 55% американцев считают, что конгресс должен прекратить спонсирование украинского конфликта. 51% респондентов считает, что страна уже достаточно сделала для Украины.

Политик ранее многократно выступал против спонсирования киевского режима и обвинял западных политиков в разжигании войны.