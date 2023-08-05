Французский политик указал на неприятные для Украины перемены
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Уровень поддержки финансирования и поставок вооружения Украине гражданами Соединенных Штатов значительно упал. На это указал глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих социальных сетях.
В своем посте он привел статистику телеканала CNN. Согласно их опросу, большая часть граждан Штатов (55%) уже против какой-либо помощи Киеву.
Филиппо задается вопросом: собираются ли теперь Соединенные Штаты выбросить свою марионетку?
Согласно опросу CNN, 55% американцев считают, что конгресс должен прекратить спонсирование украинского конфликта. 51% респондентов считает, что страна уже достаточно сделала для Украины.
Политик ранее многократно выступал против спонсирования киевского режима и обвинял западных политиков в разжигании войны.