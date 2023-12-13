Владимир Зеленский возмутил американских законодателей своими безапелляционными заявлениями и лишил тем самым Украину шансов на получение финансовой помощи от США, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Во время своего выступления Зеленский сказал, что каждый американский конгрессмен, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере $61 млрд, является «марионеткой Путина».

По словам Филиппо, конгрессмены были в ярости от такого поведения украинского лидера. Таким образом, попытка Зеленского уговорить американских законодателей оказалась бесплодной.