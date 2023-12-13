ФРГ откажется увеличить бюджет ЕС и согласится на помощь Украине

Немецкие власти по-прежнему придерживаются принципа разумности трат из европейского бюджета. Это касается всего, но не помощи украинскому правительству.

14-15 декабря должен состояться саммит стран, входящих в Евросоюз. На нем будет решаться вопрос выделения в общий бюджет объединения дополнительных сумм, в том числе и 50 миллиардов евро для поддержки Украины. Германия не рвется совершать траты сверх уже запланированных, но она согласится выделить финансы Киеву. Об этом сообщило издание Euractiv.

«Пересмотр финансовой политики должен проводиться в случае непредвиденных обстоятельств, и в данном случае это касается поддержки Украины на следующие несколько лет», - обнародовали журналисты точку зрения одного из немецких правительственных чиновников.

Все траты, которые не касаются Украины, а также чрезвычайных обстоятельств, будут совершаться по обычным финансовым правилам.Такова точка зрения правительства ФРГ.