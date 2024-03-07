ФСБ ликвидировала белоруса, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб в Карелии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) раскрыли намерения жителя Белоруссии совершить теракт по заданию украинских спецслужб в Карелии. Об этом ведомство сообщило 7 марта.

По данным ФСБ, белорусского гражданина ликвидировали. Он готовил диверсию под руководством Киева и был завербован. Террористом оказался гражданин Белоруссии 1974-го года рождения. Сам он состоял в запрещенной на территории своей республики националистической группировки «Полк имени Кастуся Калиновского».

Как отметили в ФСБ, мужчина также находился в межгосударственном розыске. По данным силовиков, агент Киева собирал информацию о транспортной инфраструктуре и региональных органах власти. Он регулярно поддерживал со своими кураторами связь, организовал схрон с оружием, откуда взял самодельное взрывное устройство. Мужчина планировал подорвать одно из зданий в городе Олонец.

Во время проведения операции ФСБ агент украинских спецслужб начал отстреливаться, в результате чего был ликвидирован. В ходе перестрелки сотрудники ФСБ не пострадали.

На месте инцидента было обнаружено взрывное устройство. Оно было собрано на базе пластичного взрывчатого вещества британского производства РЕ-8. Кроме того, внутри обнаружили американский электродетонатор М-6 и таймер. Также у злоумышленника с собой были пистолет Макарова с пулями.

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