Бывшему курсанту российского командного училища дали 12 лет колонии за шпионаж

Владислав Бояршинов был признан виновным в государственной измене. Он занимался сбором информации, которая могла быть направлена против РФ. Это происходило в то время, когда он учился в военном командном училище. Об этом сообщил ТАСС .

Приговор подсудимому был вынесен в Москве, 2-м Западным окружным военным судом. Сам Бояршинов признал собственную вину.

«В качестве смягчающих обстоятельств было учтено полное признание фигурантом дела вины и его деятельное раскаяние в совершении государственной измены в форме шпионажа», - заявили по этому поводу правоохранители.

Несостоявшемуся офицеру суд назначил 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Дело было направлено в суд в конце января этого года, оно рассматривалось в особом порядке, без стандартного изучения всех доказательств вины и так далее.

Ранее 4,5 года колонии строгого режима получил житель Санкт-Петербурга. Он хотел устроить поджог административного здания в Ставрополе, это должно было быть сделано по заданию украинских спецслужб. Террорист был вовремя задержан сотрудниками ФСБ.