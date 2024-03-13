ФСБ предотвратила серию терактов на объектах энергетики Брянской области

По информации источника, исполнителем теракта был 21-летний житель Краснодара. Отмечается, что кураторы пообещали молодому человеку гражданство одной из стран Европейского союза (ЕС) и 180 тысяч рублей.

Как пишет Mash, краснодарца завербовали четыре месяца назад. Отмечается, что с ним связались через соцсети — молодой человек оставил комментарий под постом, после чего начал общение с представителями РДК*. По плану житель Краснодара должен был переехать в Брянск, где ему нужно было устроить два взрыва. Таким образом он должен был доказать террористической группировке свою «боевую верность».

12 марта краснодарец поехал в лесополосу у Кировского района Калужской области, где забрал две сумки с самодельными взрывными устройствами (СВУ). После этого молодой человек оставил бомбы у двух энергообъектов на Советской улице в Брянске — электро- и газовом. В последний момент краснодарец испугался и не стал проводить взрывное устройство в действие.

Из-за отказа совершить теракт РДК* начали угрожать краснодарцу и обещали расправиться с его семьей. Молодой человек был задержан сотрудниками ФСБ, когда тот поехал в Киров Калужской области, где должен был забрать СВУ для нового теракта в Брянской области.

Сейчас краснодарец находится под арестом. Бомбы были уничтожены.

Ранее мы сообщали, что над Россией за сутки сбили 58 беспилотников. Системы ПВО работали в Ленинградской, Белгородской и Брянской областями.

*организация, признанная в России террористической