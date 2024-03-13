Над регионами России перехватили и уничтожили 58 беспилотников

В ночь на 13 марта российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 58 вражеских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Уточняется, что дроны пытались совершить террористические атаки.

В Белгородской области перехватили и уничтожили 11 украинских БПЛА. Над Брянской областью сбили 8 дронов, над Воронежской – 29. Также беспилотники были уничтожены над Курской областью (8). В небе над Ленинградской и Рязанской областями системы ПВО уничтожили по одному вражескому дрону.

13 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Прохоровском районе региона в результате детонации дрона были повреждены дома и автомобиль. Жертв и пострадавших нет.

Мы также сообщали, что беспилотник ВСУ пытался атаковать здание регионального управления ФСБ в Белгороде. По предварительной информации, поврежден фасад здания и выбиты окна.

С начала недели украинская армия усилила атаки на регионы РФ. 12 марта сообщалось, что украинские ДРГ предприняли попытку проникнуть в Брянскую и Белгородскую области. В ликвидации боевиков участвовали российские военные и сотрудники ФСБ.