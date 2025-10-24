FT: Трамп планирует похищение Мадуро

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность силовой операции против лидера Венесуэлы. Согласно данным Financial Times, для похищения Николаса Мадуро с целью доставки его в американский суд могут задействовать спецподразделения.

Американские военные эксперты не исключают, что Белый дом может пойти на беспрецедентный шаг — организацию похищения действующего президента Венесуэлы. Согласно их оценкам, для этой цели планируется привлечь элитные подразделения коммандос. Целью операции станет не только захват Николаса Мадуро, но и некоторых его ключевых союзников с последующей доставкой в США для судебного преследования.

При этом аналитики предупреждают о колоссальных рисках подобного сценария. Провал миссии, сопровождающийся гибелью или пленением американских военных, стал бы тяжелейшим ударом по репутации администрации Трампа. Кроме того, даже в случае успеха силовая акция не гарантирует политических изменений в Каракасе и может спровоцировать длительный кризис. На этом фоне звучат прямые обращения Николаса Мадуро к американскому лидеру с призывом отказаться от военной авантюры и выбрать путь диалога.

