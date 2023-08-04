Футболиста «Зенита» Караваева не пустили в Чехию из-за российского паспорта

Защитника «Зенита» Вячеслава Караваева не впустили в Чехию из-за российского гражданства. Об это футболист рассказал в интервью Sport 24 .

Игрок заявил, что ему потребовалось шесть часов на то, чтобы ждать пересадку. По словам Караева, многих граждан России не пускают в Чехию.

«Нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами. Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены – в Австрию пустили без проблем», – сказал Караев.

Несмотря на трудности, футболисту все же удалось попасть в Чехию.

Ранее проблемы со въездом в Чехию испытали некоторые российские теннисистки. 28 июля стало известно, что погранслужба страны не пустила Евгению Родину в Прагу, где девушка должна была участвовать в турнире WTA. Другим российским спортсменкам – Эрике Андреевой, Полине Кудерметовой и Диане Шнайдер, которые также должны были принять участие в соревнованиях, посоветовали «не приезжать в Чехию».

Ранее стало известно о том, что российских футболистов и тренера армянского «Пюника» не пустили на еврокубковый матч квалификации Лиги конференций против команды «Нарва Транс». Консульство Литвы (Литва с консульской точки зрения представляет Эстонию в Армении) в Армении отказало в выдаче шенгенских виз гражданам РФ – полузащитнику Михаилу Коваленко и помощнику главного тренера Роману Монареву.

С начала специальной военной операции РФ на Украине Чехия начала активную антироссийскую политику. Ранее посольство России в Праге сообщило о возросшем количестве правонарушений на почве русофобии и предупредило россиян о возможных провокациях.