G7 намерена увеличить помощь Киеву и ужесточить санкции против России

Страны Группы семи по итогам саммита во Франции заявили о намерении расширить военную поддержку Украины и одновременно усилить санкционное давление на Россию. Соответствующие положения вошли в совместное заявление лидеров объединения, об этом пишет ТАСС .

Согласно документу, государства G7 планируют увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны, дополнительных комплексов ПВО, ракет-перехватчиков и систем большой дальности. Кроме того, участники саммита выразили готовность рассмотреть возможность выдачи лицензий, которые позволят Киеву нарастить собственное производство военной продукции.

Также лидеры «семерки» подтвердили курс на дальнейшее ужесточение санкций против России. В заявлении отмечается, что дополнительные ограничения могут затронуть в том числе нефтегазовый сектор.

Участники встречи подчеркнули, что намерены продолжать поддержку Украины и использовать экономические инструменты для усиления давления на российскую экономику. Решения были приняты в рамках саммита G7, который проходит во Франции.

Ранее сообщалось, что немецкое издание предупредило о риске эскалации конфликта на Украине. Авторы публикации считают, что нынешняя риторика западных стран может способствовать дальнейшему росту напряженности.