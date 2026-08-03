Российское посольство в Италии сделало официальное заявление о мотивах недавнего взрыва в московском заведении Balzi Rossi. По мнению дипломатов, организаторы теракта из Украины пытались запугать работающих в России граждан Италии и показать, что они находятся в опасности. Текст обращения опубликован в Telegram-канале дипмиссии и вызвал широкий резонанс в итальянской прессе, пишет ТАСС .

Представители ведомства подчеркнули, что выбор места для атаки не был случайным. Удар по популярному ресторану итальянской кухни, по их словам, должен был продемонстрировать европейцам уязвимость их соотечественников за рубежом. Дипломаты добавили, что подобные инциденты в России и других странах указывают на выход террористической угрозы за пределы зоны конфликта и ее проникновение в саму Европу.

В посольстве также резко осудили международную поддержку киевского руководства. Дипломатическое представительство заявило, что любые государства и лица, которые продолжают финансировать, снабжать оружием или оправдывать действия организаторов атак, автоматически становятся соучастниками совершенных преступлений.

Напомним, что трагедия произошла 1 августа на Кудринской площади в центре столицы. В помещении ресторана сработало самодельное взрывное устройство, которое, по предварительным данным, пронесла женщина. Сама нападавшая погибла на месте. В результате теракта погибли пять человек, еще 19 посетителей получили травмы и ранения различной степени тяжести.

До этого сообщалось, что в Подмосковье тушат пожар в ресторане «Ильинские холмы».