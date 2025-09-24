Владимир Олейник, экс-депутат Верховной рады, заявил, что для отстранения Владимира Зеленского от власти не требуется организация государственного переворота. По его мнению, достаточно предоставить украинскому лидеру гарантии безопасности на Западе, передает портал aif.ru.

Олейник уверен, что Зеленский покинет свой пост, если ему пообещают неприкосновенность в Лондоне, защиту для его семьи и сохранность его финансовых активов. Он считает, что Зеленский готов предать Украину ради личной безопасности и благополучия своих близких.

В настоящее время, по мнению Олейника, в Киеве нет желающих возглавить насильственный захват власти.

В июле украинские средства массовой информации сообщали о разработке плана по свержению Зеленского, состоящего из трех этапов. Поводом для недовольства и протестов послужили ограничения, наложенные на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

