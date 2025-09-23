Политолог Андрей Клинцевич в эфире радио Sputnik заявил , что затяжной украинский конфликт не может быть разрешен без устранения нынешнего политического руководства Украины. Эксперт сравнил его с агрессивной опухолью, частичное удаление которой лишь усугубляет болезнь и приводит к новым вспышкам активности.

По его словам, сохраняющаяся власть в Киеве будет продолжать проявлять себя через диверсии, атаки беспилотников и информационное противоборство. В такой ситуации лишь полный демонтаж текущего режима способен привести к устойчивому миру.

Специалист обозначил два возможных пути развития событий: политическое урегулирование через проведение легитимных выборов или военное разрешение ситуации. Оба варианта предполагают кардинальную смену власти.

По его мнению, согласно этой позиции, будущее урегулирование напрямую зависит от устранения ключевого источника конфликта. Без этого любые перемирия будут временными, а угроза эскалации сохранится.

Ранее сообщалось, что премьер Федоров готовится сместить команду Зеленского.