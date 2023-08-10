Гарик Сукачев обратился к фанатам после выписки из больницы

Советский и российский рок-музыкант Гарик (Игорь) Сукачев впервые обратился к своим фанатам после выписки из больницы.

На своей станице во «ВКонтакте» он разместил видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку и беспокойство о здоровье.

«Дорогие друзья, вот что хотел сказать, поблагодарить всех вас, кто беспокоился о моем здоровье. Как видите, я уже работаю вновь, спасибо большое, очень трогательно – ваша забота обо мне», – сказал Сукачев.

29 июля стало известно, что Сукачев был госпитализирован. Причиной попадания в больницу, по данным СМИ, стало переутомление. Выступление артиста в Карелии пришлось отменить, но сам концерт отменять не стали. Его команда сделала для фанатов бесплатный вход и провела программу самостоятельно.

Сукачеву 63 года. Он был лидером групп «закат солнца вручную», «Постскриптум», «Неприкасаемые» и «Бригада С». Артист также участвовал в сьемках в кино. Он сыграл несколько ролей в картинках «Дама с попугаем», «Роковые яйца», «Старые песни о главном», а также выступил режиссером фильмов «Праздник», «Дом Солнца» и «Кризис среднего возраста».

В 1992 году Сукачев был ведущим авторской телевизионной передачи «Беседка» на «1-м канале Останкино».

Ближайший концерт певца пройдет 20 августа в Воронеже. У Сукачева запланирован концерт на фестивале «Чернозем».