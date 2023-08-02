Газета Politico назвала возможного преемника фон дер Ляйен

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон стремится к тому, чтобы сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту главы Еврокомисии, когда истечет срок ее полномочий в следующем году. Об этом пишет Politico.

По информации издания, он сосредоточил в своих руках значительную власть в Еврокомиссии и делает все возможное для того, чтобы его назначение выглядело неизбежным.

Диапазон его полномочий простирается от закупки снарядов для Украины до надзора за цифровыми технологиями в Европе.

Но могущество в Еврокомиссии еще не является необходимым условием, чтобы возглавить ее.

Против Бретона могут выступить те политики, которые опасаются, что он будет «тянуть одеяло» в сторону Франции. В Вашингтоне также могут не одобрить выбор Бретона, поскольку он не является таким «атлантистом», как фон дер Ляйен. Бретон уже занимал жесткую позицию в отношении крупных американских цифровых компаний.