«Газпром-медиа» может ликвидировать «Эхо Москвы»

Об этом в четверг, 17 августа, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«Миноритарные акционеры в финансировании общества не участвуют и никаких предложений по деятельности общества не выносят. По мнению мажоритарного акционера, стоимость товарного знака ЗАО «Эхо Москвы» в его нынешнем состоянии бывшим главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым* сильно преувеличена», – приводит заявление пресс-службы издание.

В марте Венедиктов* объявил о решении ликвидировать радиостанцию «Эхо Москвы» после того, она была отключена от эфирного вещания, а сайт заблокирован Роскомнадзором.

Ранее экс-главвред радиостанции сообщил в своих соцсетях о том, что совет директоров «Газпром-медиа» накануне проголосовали против продления прав на товарные знаки «Радио «Эхо Москвы» и «Эхо Москвы».

8 августа СМИ сообщили о том, что международное информационное агентство «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы». В МИА заявили, что пока не могут назвать возможные варианты использования данного бренда. Сначала, уточнили в пресс-службе организации, нужно дождаться решения Роспатента.

Радиостанция «Эхо Москвы» функционировала с 1990 по 2022 годы. «Эхо» впервые вышло в эфир 22 августа 1990 года в Москве под названием «Радио-М» на частоте 1206 кГц (СВ).

Венекдитова* признали иностранным агентом в июне 2022 года.

В холдинг «Газпром-медиа» входят видеосервис PREMIER, телеканалы НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ» и «Матч!». В январе компания отмечала свое 25-летие.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом